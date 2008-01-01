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Итоги первого весеннего месяца в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:35 Понедельник, 1 апреля



ветер, было пасмурно и шли осадки. Осадков в марте выпало 39,7 мм (ВДНХ), что составляет 117% от месячной нормы. Обычно в марте осадков выпадает самое меньшее количество в годовом ходе, 34 мм. Самая холодная ночью была 2 марта, -12,1 градуса. Самым теплым днем оказался заключительный день месяца, 31 марта, 14,7 градуса. Высота снега в начале месяца достигала 31 см (3 и 4 марта). Снег постепенно подтаивал, и 31 марта его осталось всего 2 см.



Если сравнивать другие районы города, то теплее всего погода была в его центральной части. В районе Балчуга средняя месячная температура в марте составила 1,6 градуса, это выше нормы на 3,2 градуса. Осадков больше всего выпало в районе МГУ, 42,9 мм, или 130% от месячной нормы. А по высоте снежного покрова в начале месяца лидировал северо-запад столицы. В районе Тушино сугробы достигали 43 см.



По области, если судить по средней месячной температуре, холоднее всего было в Черустях. Средняя температура за март составила -0,5 градуса. Хотя это выше нормы на 2,9 градуса для восточных районов Подмосковья. Немного выше нуля была температура в Серпухове, средняя за март 0,2 градуса, что на 3,1 градуса превысила климатическую норму. Это самое теплое место в окрестностях столицы. На юге области (Серпухов) выпало наименьшее количество осадков, 83% от месячной нормы, или 22,5 мм. А чаще всего шли осадки в Черустях, почти две месячные нормы (189%), то есть 52,9 мм. Здесь отмечен и самый сильный мороз, -18,4 градуса. А самой высокой температурой по области отличился Можайск, +15 градусов показал термометр в последний мартовский день. Снега в Подмосковье в марте было немало: высота его достигала 40-47 см. Наименьшая высота снега отмечена в Серпухове, 30 см. К концу месяца снега почти не осталось не только в столице, но и в Подмосковье. / meteonovosti.ru /



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