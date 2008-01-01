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Новости погоды

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Последний день марта с рекордным теплом в Центре России

ИА "Метеоновости" / 11:53 Понедельник, 1 апреля

  В последний мартовский день усилиями атлантического циклона и за счет солнечного прогрева, ведь солнце уже стоит высоко над горизонтом, погода была самой теплой в ряде городов Центральной России.

В Туле термометр показал 16,3 градуса, тогда как предыдущий максимум 16,2 градуса был в 2007 году. В Орле температура была еще выше, 17,8 градуса, прежде абсолютным максимумом считалась температура 17,2 градуса и была она более 60 лет назад, в 1951 году.

В Ельце превышен на 1,5 градуса максимум 1983 года, столбик термометра вчера остановился на отметке 18,1 градуса. В Воронеже новым историческим максимумом для 31 марта стала температура 19,2 градуса. Это ровно на 2 градуса выше достижения 1947 года.

С первым апрельским днем тепло покинет центральные области. В Орловской области в районе полудня ожидается 7..12 градусов, в Липецкой немного теплее, 8..13 градусов, в Воронежской температура повысится до 11..16 градусов. Погода ожидается без осадков. Похолодание произойдет за счет смены ветра с юго-западного, который дул ночью на северо-западный, который ожидается днем. А это верный признак прохождения холодного атмосферного фронта. / meteonovosti.ru /
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