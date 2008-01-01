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Особенности весны на севере Сибири и Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 12:10 Понедельник, 1 апреля



На севере Сибири, а именно на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа и на севере Красноярского края в марте средняя температура превысила нормальные значения на 8 градусов, местами на 12 градусов. В отдельные дни марта аномалия достигала 15 градусов и более. Не стал исключением и последний день месяца. На Таймыре и в восточной части полуострова Ямал было теплее нормы на 16 градусов. Температура днем отмечалась от слабоотрицательной до слабоположительной. Так, в Хатанге суточный максимум достиг 0,6 градуса, до вчерашнего дня оттепели на востоке Таймыра 31 марта не отмечалось. Предыдущий рекорд тепла принадлежал 1995 году и составлял -0,4 градуса.



На севере Якутии весна тоже опережает график. В Саскылахе потеплело до -1,6 градуса, предыдущий самый теплый день 31 марта был в 1957 году со значением температуры -3,8 градуса. Следует заметить, что в западную половину Якутии в третьей декаде марта не раз заглядывала оттепель, температура повышалась даже до +5 градусов. В селе Себьян-Кюэль температура повысилась до рекордной для последнего дня марта, 4,1 градуса. Прогрелся воздух и в континентальных районах Магаданской области. В Сусумане температура достигла отметки -2,2 градуса, что на 0,3 градуса выше рекорда 1990 года. Вполне возможно, что и апрель будет с рекордами температуры на севере Азиатской территории России. / meteonovosti.ru /



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