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Новости погоды

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Прохладная погода на юге России

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 1 апреля

  Апрель продолжит эстафету прохладной весны на юге России. В ночь на 1 апреля на северо-западе Ставропольского края сохранялись заморозки, до -2 градусов. И хотя данных об ущербе не поступало, но прохладные ночи могут навредить распускающимся в этом регионе почкам деревьев и кустарников. В Краснодарском крае и Адыгее с заморозками было окончание марта. Но в ночь на 1 апреля они уже не отмечались. Холодные атмосферные фронты будут бороздить южные регионы страны. Поэтому по ночам температура может понижаться до 0..+5 градусов, при прояснениях в Краснодарском крае, которых будет больше 4 апреля, до -4 градусов. Не очень тепло будет и днем. Максимум до +15 градусов. В Сочи 2 апреля всего 10..12 градусов. К тому же не обойдется без осадков. Погоду в ближайшие дни будет определять тыловая часть прикаспийского циклона. В горных и предгорных районах Краснодарского края 3-4 апреля может о себе напомнить зима! Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, в районе Муниципального образования города Сочи возможно налипание мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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