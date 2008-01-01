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Новости погоды

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Апрель в Москве начинается с похолодания

ИА "Метеоновости" / 13:10 Понедельник, 1 апреля

  Под вечер 31 марта и ночь на 1 апреля через Москву проходил холодный атмосферный фронт. Он отметился незначительными осадками, не более 1 мм. Но внес существенные коррективы в температуру воздуха. Сегодня днем максимальная температура не превысит 5..7 градусов, по области 3..8 градусов. Северо-западный ветер ожидается порывистым. Кроме того будет не так солнечно, как в минувшее воскресенье, местами пройдут небольшие осадки,

Со вторника по четверг, со 2 по 4 апреля погоду будет определять антициклон. В его прохладной части температура днем будет повышаться до 3..9 градусов. По ночам будет подмораживать до -1..-2 градусов. Несмотря на это, средняя суточная температура окажется несколько выше климатических значений, примерно на 1 градус. К тому же погода обещает быть солнечной и без осадков с умеренным ветром северного, а затем восточного направления. В конце рабочей недели набегут облака, местами пройдут небольшие осадки, температура днем немного понизится, она не будет превышать 2..7 градусов. / meteonovosti.ru /
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