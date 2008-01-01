Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Сибири погода разная

ИА "Метеоновости" / 13:23 Понедельник, 1 апреля

  В южной части Сибири, а именно на Алтае, в Кемеровской области, в центре и на юге Красноярского края март завершился теплой весенней погодой. В Красноярске днем 31 марта было почти +11 градусов, что примерно на 9 градусов выше нормы. Почти +10 градусов было в Кемерово и Барнауле. До +13 градусов повысилась температура в Кызыле, что тоже на несколько градусов более среднего. В Абакане воздух прогрелся до 15,5 градуса. Теплый воздух из прогретых районов Казахстана и соседних континентальных районов Азии нагонял в последние мартовские дни мощный циклон, который одновременно принес похолодание в Центр Европейской России. 2 марта в этой части Сибири удержится теплая погода. В центральных районах Красноярского края до +15 градусов, в Красноярске до +10..+12 градусов. В южных районах Красноярского края станет еще теплее, до +12..+17 градусов, в Тыве воздух может прогреться до +14..+19 градусов. До +20 градусов прогнозируют дневную температуру в предгорьях Алтая и Кемеровской области. При этом прохождение холодного атмосферного фронта будет отмечено осадками, усилением ветра и понижением температуры в Новосибирской и Томской областях. Днем здесь ожидается +5..+10 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Вт.
2 апр.
+6
Ср.
3 апр.
+6
Чт.
4 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Ахмадабад		 -22
Кууджуак

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Ирвин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100