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На юге Сибири погода разная



ИА "Метеоновости" / 13:23 Понедельник, 1 апреля



В южной части Сибири, а именно на Алтае, в Кемеровской области, в центре и на юге Красноярского края март завершился теплой весенней погодой. В Красноярске днем 31 марта было почти +11 градусов, что примерно на 9 градусов выше нормы. Почти +10 градусов было в Кемерово и Барнауле. До +13 градусов повысилась температура в Кызыле, что тоже на несколько градусов более среднего. В Абакане воздух прогрелся до 15,5 градуса. Теплый воздух из прогретых районов Казахстана и соседних континентальных районов Азии нагонял в последние мартовские дни мощный циклон, который одновременно принес похолодание в Центр Европейской России. 2 марта в этой части Сибири удержится теплая погода. В центральных районах Красноярского края до +15 градусов, в Красноярске до +10..+12 градусов. В южных районах Красноярского края станет еще теплее, до +12..+17 градусов, в Тыве воздух может прогреться до +14..+19 градусов. До +20 градусов прогнозируют дневную температуру в предгорьях Алтая и Кемеровской области. При этом прохождение холодного атмосферного фронта будет отмечено осадками, усилением ветра и понижением температуры в Новосибирской и Томской областях. Днем здесь ожидается +5..+10 градусов. / meteonovosti.ru /



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