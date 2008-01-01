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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:29 Понедельник, 1 апреля

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабые осадки ( снег, крупа), порывы северо-западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3,3..+3,8 градуса; Северном +2,9..+3,5 градуса, Северо-восточном +2,1..+4,6 градуса, Восточном +3,5..+4,6 градуса, Юго-восточном +2,7..+4,1 градуса, Южном +3,0..+3,9 градуса, Юго-западном +2,5..+3,2 градуса, Западном +0,9.+3,2 градуса, Северо-западном +2,9..+3,3 градуса.

В Зеленограде слабая крупа, температура воздуха +2,5 градуса, на территории Новой Москвы слабые осадки, преимущественно в виде снега, температура воздуха +2,0..+5,7 градуса, местами порывы ветра до 18м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+4
Вт.
2 апр.
+6
Ср.
3 апр.
+6
Чт.
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+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+42
Сарх		 -24
Делянкир

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