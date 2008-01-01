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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 1 апреля



Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над Новой Землей. При облачности с прояснениями, местами станет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве +1..+3 градуса, по области 0..+5. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местам порывы до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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