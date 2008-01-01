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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:18 Вторник, 2 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 3..8 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.

Атмосферное давление в столичном регионе резко подрастет и окажется на 10-12 единиц выше привычных значений. Температура воздуха немного понизится, но останется выше климатической нормы. У здоровых людей изменения основных метеопараметров не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается гипертоников и перенесших сосудистые катастрофы, а также вегето-сосудистой. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на высокое атмосферное давление.

Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом, помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи.

Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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