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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 2 апреля

  Апрель в столичном регионе начался с существенного похолодания. Как напоминание о неустойчивости весенней погоды и возвратах холодов, 1 апреля в тыловой части циклона при прохождении вторичных холодных атмосферных фронтов принимался снег. Но температура воздуха днем была все-таки положительной. Сегодня 2 апреля антициклон порадует москвичей солнечной, но прохладной погодой, днем ожидается максимум 6..8 градусов. Поэтому рекорд тепла останется за 1951 и 1983 годами, когда воздух прогрелся до +17.4 градуса. Рекордно низкая для 2 апреля температура: -19,6 градуса наблюдалась в позапрошлом веке, в 1879 году. Минувшей ночью лишь слегка подморозило, местами в столице до

-1..-2 градусов.

2 апреля прошлого, 2018 года, в Москве выдалось примерно таким же относительно прохладным, днем температура немного не дотянула до +8 градусов. Но из-за теплой ночи, без заморозка, среднесуточное ее значение превысило климатическую норму почти на 3 градуса. Осадков не было, высота снега еще оставалась довольно приличной, 34 см на станции ВДНХ. В этом апреле снег в Москве на основных метеостанциях сошел уже к первому числу. / meteonovosti.ru /
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