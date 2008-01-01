

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 2 апреля



Апрель в столичном регионе начался с существенного похолодания. Как напоминание о неустойчивости весенней погоды и возвратах холодов, 1 апреля в тыловой части циклона при прохождении вторичных холодных атмосферных фронтов принимался снег. Но температура воздуха днем была все-таки положительной. Сегодня 2 апреля антициклон порадует москвичей солнечной, но прохладной погодой, днем ожидается максимум 6..8 градусов. Поэтому рекорд тепла останется за 1951 и 1983 годами, когда воздух прогрелся до +17.4 градуса. Рекордно низкая для 2 апреля температура: -19,6 градуса наблюдалась в позапрошлом веке, в 1879 году. Минувшей ночью лишь слегка подморозило, местами в столице до



-1..-2 градусов.



2 апреля прошлого, 2018 года, в Москве выдалось примерно таким же относительно прохладным, днем температура немного не дотянула до +8 градусов. Но из-за теплой ночи, без заморозка, среднесуточное ее значение превысило климатическую норму почти на 3 градуса. Осадков не было, высота снега еще оставалась довольно приличной, 34 см на станции ВДНХ. В этом апреле снег в Москве на основных метеостанциях сошел уже к первому числу. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



