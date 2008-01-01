Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
2 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Первоапрельские капризы погоды в Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:21 Вторник, 2 апреля

  В первый день апреля на большей части территории Европейской России погодой управлял громадный циклон с центром над Новой Землей. Его многочисленные фронты ушли далеко на запад, восток и юг. Поэтому погода была очень неустойчивой и абсолютно разной. Где-то напомнила о себе зима, а куда-то заглянуло майское тепло. Сильные осадки в виде снега и дождя прошли в Ленинградской области и в Карелии, кратковременный снег отмечался и в нечерноземных областях ЕТР. При прохождении холодных фронтов ветер местами усиливался до 12-15 м/с. В Подмосковье его порывы достигали в середине дня 1 апреля силы 14-18 м/с.

А на востоке и на самом юге Черноземья первоапрельское утро было очень теплым (эти территории еще не успели остудить холодные фронты с северо-запада). За счет теплой ночи и начавшегося с самого утра прогрева воздуха, средняя за сутки температура оставалась выше нормы на 4-6 градусов. В Ельце, как и в последний день марта, в первой половине дня 1 апреля зафиксирован температурный экстремум, теперь он составляет 16,9 градуса. Прежний рекорд держался с 1 апреля 1951 г. и оставлял 16,1 градуса. В Воронежской области местами тепло продержалось до 18часов 1 апреля, и температура успела повыситься до 18..19.5 градусов.

К вечеру холодный фронт с ветром и похолоданием пришел в Среднее Поволжье.

На юге Краснодарского края в зоне малоподвижного фронта прошел сильный дождь, ветер местами достигал 21 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Вт.
2 апр.
+6
Ср.
3 апр.
+6
Чт.
4 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ахмадабад		 -25
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Эль-Хилла

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100