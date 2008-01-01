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Первоапрельские капризы погоды в Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:21 Вторник, 2 апреля



В первый день апреля на большей части территории Европейской России погодой управлял громадный циклон с центром над Новой Землей. Его многочисленные фронты ушли далеко на запад, восток и юг. Поэтому погода была очень неустойчивой и абсолютно разной. Где-то напомнила о себе зима, а куда-то заглянуло майское тепло. Сильные осадки в виде снега и дождя прошли в Ленинградской области и в Карелии, кратковременный снег отмечался и в нечерноземных областях ЕТР. При прохождении холодных фронтов ветер местами усиливался до 12-15 м/с. В Подмосковье его порывы достигали в середине дня 1 апреля силы 14-18 м/с.



А на востоке и на самом юге Черноземья первоапрельское утро было очень теплым (эти территории еще не успели остудить холодные фронты с северо-запада). За счет теплой ночи и начавшегося с самого утра прогрева воздуха, средняя за сутки температура оставалась выше нормы на 4-6 градусов. В Ельце, как и в последний день марта, в первой половине дня 1 апреля зафиксирован температурный экстремум, теперь он составляет 16,9 градуса. Прежний рекорд держался с 1 апреля 1951 г. и оставлял 16,1 градуса. В Воронежской области местами тепло продержалось до 18часов 1 апреля, и температура успела повыситься до 18..19.5 градусов.



К вечеру холодный фронт с ветром и похолоданием пришел в Среднее Поволжье.



На юге Краснодарского края в зоне малоподвижного фронта прошел сильный дождь, ветер местами достигал 21 м/с. / meteonovosti.ru /



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