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Новости погоды

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Север Красноярского края в аномальном тепле

ИА "Метеоновости" / 12:07 Вторник, 2 апреля

  Апрель подхватил у марта эстафету тепла и начался с очередных рекордов. На Таймыре 1 апреля завершилось с отклонением среднесуточной температуры в сторону тепла на 16 и более градусов. Чуть южнее в Эвенкии по-прежнему теплее нормы на 12-15 градусов.

В Хатанге, как и накануне, в первый день апреля был зафиксирован суточный максимум, температура снова повысилась до положительных значений, до +2,4 градуса. Предыдущий максимум был превзойден почти на 3 градуса, прежде он был заметно скоромнее и имел знак "минус", -0,5 градуса и продержался с 1995 г.

В Эвенкии в ряде поселков также были обновлены суточные максимумы, днем 1 апреля местами там "без шуток" было теплее, чем в центре ЕТР.

В Кислокане температура повысилась до 6,1 градуса (прежний максимум был зафиксирован в 2006 5 г. и имел значение 5,7 градуса). В поселке Тутончаны (почти у полярного круга) новый рекорд тепла для 1 апреля теперь составляет ровно 6 градусов тепла против прежнего экстремума 5,5 градуса, зафиксированного в 2005 г.

К слову всего до 6 градусов 1 апреля прогрелся воздух в Москве. / meteonovosti.ru /
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