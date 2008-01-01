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Каким бывает апрель в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 2 апреля



погодой столицы чаще всего центральный месяц весны был холодным (из 132 в 69 случаях). В этих месяцах средняя месячная температура воздуха на 1 и более градусов "отставала" от нормы. В 37 годах апрель вполне укладывался в рамки климатической нормы, то есть отклонение средней температуры от нормы не превышало 1 градуса. И, наконец, реже всего апрель оказывался теплым. В этих случаях средняя температура воздуха превышала обычные значения на 1 и более градусов.



Очень теплым был апрель в 2016 году, тогда средняя за месяц температура составила +8.1 градуса при норме +5.8, а количество выпавших осадков было меньше нормы. Но рекордно теплым этот месяц стал в 2000 году. Средняя температура в нем составила +11.1 градуса, то есть более, чем на 5 градусов выше нормы, осадков и тогда выпало всего 64% от нормы. В целом, это вполне закономерно: чем теплее апрель, тем меньше должно быть осадков. Теплым апрель месяц может стать при солнечной, стабильной погоде, такую погоду, как правило, обеспечивают антициклоны, осадков в которых, особенно в середине весны бывает немного. Самым сырым был апрель 116 лет назад, когда выпало 100 мм осадков.



Рекордно холодный апрель остается в 1929 году, в нем средняя температура за месяц даже не дотянула до положительных значений и составила -1.3 градуса. Но и в нем осадков было мало (всего 58% от нормы).



В прошлом году апрель тоже побаловал теплом. Средняя температура апреля 2018 года составила +7,8, при норме +5,8. Под конец месяца она превысила норму на 5,4 градуса. 10 апреля прошлого года всего через 10 лет был повторен абсолютный максимум температуры суток, установленный в 2008 года, максимальная температура достигла отметки 21,1 градуса. Осадков выпало почти в норме: 44,2 мм, при норме 44 мм.



В этом году к 2 апреля столица распрощалась со снегом, год назад снег сошел только к 9 апреля, а в начале месяца в 2018 г. высота снега была как в феврале - 39 см. / meteonovosti.ru /



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