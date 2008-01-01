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Холодные ночи апреля



ИА "Метеоновости" / 15:04 Вторник, 2 апреля



В средней полосе ЕТР последние две ночи марта была теплыми, самыми теплыми за весь месяц. Местами температура в центре Европейкой России из-за адвекции теплого воздуха повысилась до +4..+5 градусов.



Однако уже в ночь на 1 апреля начал сказываться эффект прохождения активного холодного фронта, вслед за ним к утру 1 апреля местами температура уже опустилась немного ниже 0 градусов, ветер повернул на северные направления и усилился. Заток холодного воздуха был очень интенсивным и только плотный северо-западный ветер не позволил температуре упасть сильнее, т.к. отмечалось интенсивное перемешивание воздуха.



В ночь на 2 апреля на запад и в центр ЕТР повернулся своей холодной восточной периферией антициклон с северо-запада. Ветер стих, облака рассеялись, начался процесс интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха. Минувшая ночь уже оказалась значительно холоднее, чем предыдущая, местами на 5-8 градусов, ночная температура в средней полосеи на западе ЕТР везде была отрицательная.



Ранним утром в Новгородской, Смоленской, Тверской областях местами подморозило до -7..-8 градусов. На севере и западе Подмосковья воздух остыл до -4..-5 градусов.



И предстоящая ночь окажется очень холодной. В Тверской области воздух местами остынет до -7 градусов, в Костромской и Ярославской областях - до 8..10 градусов мороза.



В Черноземных областях температура упадет до -4..-5 градусов. Первое апрельское похолодание проявит себя в полную силу. / meteonovosti.ru /



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