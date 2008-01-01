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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:33 Вторник, 2 апреля



В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +7,1..+8,2 градуса; Северном +6,6..+8,0 градуса, Северо-восточном +6,5..+7,9 градуса, Восточном +6,0..+7,3 градуса, Юго-восточном +7,3..+8,5 градуса, Южном +7,2..+7,7 градуса, Юго-западном +6,7..+7,6 градуса, Западном +6,4.+8,6 градуса, Северо-западном +6,7..+8,0 градуса.



В Зеленограде небольшая облачность без осадков, температура воздуха +6,7..+7,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +6,7..+7,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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