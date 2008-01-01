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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:33 Вторник, 2 апреля

  В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +7,1..+8,2 градуса; Северном +6,6..+8,0 градуса, Северо-восточном +6,5..+7,9 градуса, Восточном +6,0..+7,3 градуса, Юго-восточном +7,3..+8,5 градуса, Южном +7,2..+7,7 градуса, Юго-западном +6,7..+7,6 градуса, Западном +6,4.+8,6 градуса, Северо-западном +6,7..+8,0 градуса.

В Зеленограде небольшая облачность без осадков, температура воздуха +6,7..+7,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +6,7..+7,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+7
Ср.
3 апр.
+6
Чт.
4 апр.
+7
Пт.
5 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ниамей		 -24
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Певек
комфортное место: Дуррес

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