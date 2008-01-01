

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:43 Вторник, 2 апреля



Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона с центром над севером Белоруссии. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +3..+5 градуса, по области +1..+6. Ветер северо-западный 3-8 м/с, относительная влажность воздуха 35-40%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



