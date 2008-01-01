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Апрельские снегопады в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 16:09 Вторник, 2 апреля



Каспийский циклон, активизируясь, выходит на юго-восток Приволжского округа. А с севера, притормаживая циклон, "давит" холодный антициклон, с северо-восточными и восточными ветрами на его южной периферии.



В результате взаимодействия этих вихрей-антиподов и ввиду их близости друг к другу в зоне значительных перепадов атмосферного давления в Среднем Поволжье в среду разыграется резкий северо-восточный ветер в порывах до 15-20 м/с. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.



Некомфортная, холодная, очень ветреная погода в среду и в прилегающих регионах Уральского округа с осадками преимущественно мокрый снег, местами ожидаются сильные осадки. Не исключены гололедные явления, налипание мокрого снега. / meteonovosti.ru /



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