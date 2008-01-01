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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:19 Среда, 3 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием обширного антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 4..9 градусов. Ветер северо-восточный 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.



Атмосферное давление в столичном регионе останется повышенным, более чем на 10 единиц выше привычных значений. По ощущениям погода будет прохладной, но температура воздуха ожидается несколько выше климатической нормы. У здоровых людей изменения основных метеопараметров не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается гипертоников и людей, перенесших сосудистые катастрофы, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на высокое атмосферное давление.



Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом, помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи.



Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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