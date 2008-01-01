|
|
|
Новости погоды
На арктическом побережье Чукотки метели и штормовой ветер
ИА "Метеоновости" / 09:49 Среда, 3 апреля
Глубокий циклон медленно продвигается с Тихоокеанской акватории к северу, на Берингово море. Со стороны Ледовитого океана ему навстречу мощный антициклон подгоняет холодный арктический воздух. Вихри не уступают друг другу и активно влияют на погоду Чукотского автономного округа. Между ними разыгрался сильный ветер, на арктическом побережье Чукотки еще 2 апреля в порывах он усиливался до 25 м/с.
За минувшую ночь ветер северо-восточного, восточного направления еще прибавил в силе, местами его порывы достигли 30 м/с, разыгралась метель.
Мощный циклон продолжает сыпать снегом на Камчатке, метели отмечаются на севере и северо-восточном побережье Камчатского края при ветре в порывах более 25 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.