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Новости погоды

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К выходным снег на метеостанциях Москвы и области сойдет

ИА "Метеоновости" / 10:25 Среда, 3 апреля

  Первая декада апреля даже по климатическим нормам является "разрушительницей" снежного покрова в столичном регионе. Интенсивнее всего процесс таяния снега начинается по климатическим данным к концу декады. Но текущий апрель взялся за дело раньше, так на 3 апреля высота снега на московских станциях не превышает 1-2 см, и отмечается лишь в Тушинской пойме, и на Воробьевых горах, до 2 см. И кое-где по городу до 1 см.

Нет снега и на подмосковных станциях, за исключением Каширы и Нового Иерусалима, но его высота не дотягивает даже и до 1 см. С учетом прогноза погоды на текущий день, то к вечеру и от последних следов мало что останется. / meteonovosti.ru /
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