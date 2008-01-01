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Новости погоды

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Температура в России выше нормы почти повсеместно

ИА "Метеоновости" / 10:49 Среда, 3 апреля

  От Балтийского побережья до Беринговоморского средняя температура воздуха выше нормы. И не дотянула до нормы лишь на 1-2 градуса эта характеристика лишь на юге Дальнего Востока: в Приморье, на юге Хабаровского края и на Дальневосточных островах.

Самые большие отклонения отмечаются в Заполярье: на Чукотке, Таймыре, Ямале и Новосибирских островах и островах Северной Земли. Здесь средняя температура превышает норму на 12-16 градусов. Отметилась эта территория накануне и рекордами: на Мысе Стерлигова было -2,7, на Мысе Челюскин -5,5. А на территории Якутии все рекорды и вовсе в плюсе: даже на станции Саскылах, расположенной на широте 72 градуса, +0,4 градуса. На северо-востоке Якутии максимальная температура до +3..+8 градусов. На Европейской территории России аномалии скромнее: здесь выше нормы только на 1..+4 градуса, а рекордами не отметилась ни одна станция.





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