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Новости погоды

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Непогода с Поволжья идет на южный Урал

ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 3 апреля

  На большей части Европейской России стараниями антициклона погода вполне комфортная: без существенных осадков, и с температурой воздуха выше нормы. Лишь Средняя Волга и юг Урала оказались во власти ненастного циклона.

Средиземноморский циклон, потеряв часть тепла и влаги над Турцией и Закавказьем, сместился на север Каспия. А затем центр его сместится на Среднюю Волгу. В этицентре ненастья окажутся Самарская и Саратовская области, где пройдут осадки, с начала в виде дождя, а затем и снега и ветер в порывах станет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха днем не превысит 2..7 градусов.

А далее эта непогода перемещается вслед за циклоном на южный Урал. Циклон будет прослеживаться до высоты 9 км, что "придаст" ему силы. В Башкортостане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер до 15-20 м/с. На южном Урале облачно, осадки в виде снега, мокрого снега. Будут отмечаться гололедные явления, в Челябинской области сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода, в горах сильная гололедица, на севере области местами метели. Ветер на юге Свердловской области с порывами до 13 м/с, на южном Урале до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью станет понижаться до -1..-6, днем не выше +6.

Из-за влаги и порывистого ветра эффективная температура окажется на 4-6 градусов ниже фактической. И будет казаться, что зима в этих районах продолжается! / meteonovosti.ru /
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