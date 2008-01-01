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На Балтийском побережье тепло, но ветрено



ИА "Метеоновости" / 12:00 Среда, 3 апреля



Погоду в Калининградской области формирует соседство западноевропейского циклона и антициклона с центром над центральной Россией. Вете, благодаря этому соседству с юга, но из-за больших перепадов атмосферного давления, он усиливается и значительно. Утром 3 апреля в Калининграде порывы ветра до 10-15 м/с. Из-за этого эффективная температура ниже фактической на 8 градусов, и если фактическая +10, но эффективная лишь +2 градуса. При почти ясном небе воздух и в последующие два-три дня будет прогреваться до +11..+16 градусов, но ветер сохранится южной четверти и порывистый до 12-15 м/с.



/ meteonovosti.ru /



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