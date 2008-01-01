Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
3 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Балтийском побережье тепло, но ветрено

ИА "Метеоновости" / 12:00 Среда, 3 апреля

  Погоду в Калининградской области формирует соседство западноевропейского циклона и антициклона с центром над центральной Россией. Вете, благодаря этому соседству с юга, но из-за больших перепадов атмосферного давления, он усиливается и значительно. Утром 3 апреля в Калининграде порывы ветра до 10-15 м/с. Из-за этого эффективная температура ниже фактической на 8 градусов, и если фактическая +10, но эффективная лишь +2 градуса. При почти ясном небе воздух и в последующие два-три дня будет прогреваться до +11..+16 градусов, но ветер сохранится южной четверти и порывистый до 12-15 м/с.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Ср.
3 апр.
+6
Чт.
4 апр.
+7
Пт.
5 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -26
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Усть-Камчатск
комфортное место: Арика

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100