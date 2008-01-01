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Непогода с Кавказа смещается на Восток



ИА "Метеоновости" / 13:20 Среда, 3 апреля



В зоне активного холодного фронта над Грузией прошедшим днем прошумели обильные дожди. В Зугдиди выпало до 51 мм осадков за сутки, в Кутаиси 34 мм, в Кобулети 26 мм. Этот фронт с волнами смещается в сторону Памира. Его непогода в ближайшие сутки накроет территорию Туркменистана, где ожидаются грозовые дожди и усиление ветра. С грозовыми дождями погода будет в Узбекистане. Но самые значительные неприятности ожидаются в Кыргыстане, где атмосферные фронты будут обостряться вблизи горных хребтов. Временами дожди, в горных районах снег, снежные накаты, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с. Вслед за осадками придут заморозки, их ожидают 7 и 8 апреля в зоне земледелия Таласской области, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-абадской и Баткенской областей до 0..-3 градусов. Такие заморозки опасны для бутонов и цветков абрикоса и распустившихся бутонов ранних сортов косточковых пород деревьев. Кроме того, такие условия осложнят выпас и содержание скота.











/ meteonovosti.ru /



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