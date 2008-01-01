Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 3 апреля
В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +9,2..+10,1 градуса; Северном +8,5..+9,8 градуса, Северо-восточном +8,1..+9,9 градуса, Восточном +8,3..+9,8 градуса, Юго-восточном +8,6..+10,3 градуса, Южном +8,4..+10,0 градуса, Юго-западном +8,4..+9,7 градуса, Западном +8,4.+9,8 градуса, Северо-западном +8,7..+9,6 градуса.
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В Зеленограде небольшая облачность без осадков, температура воздуха +8,5..+9,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +8,6..+9,7 градуса. / meteonovosti.ru /