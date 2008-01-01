Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:38 Четверг, 4 апреля

  Предстоящим днем антициклон продолжит удерживать лидирующие позиции в формировании погодных условий в Московском регионе.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 4 апреля сохранится сухая и достаточно комфортная погода, со среднесуточной температурой воздуха превышающей климатическую норму (для этого дня) на 2-3 градуса. Максимальная температура воздуха составит 7..9 градусов в столице и 4..9 по области. Ветер северо-восточного направления 2-5 м/с. Атмосферное давление в столичном регионе немного понизится, но останется выше нормы на 6-8 единиц.

У здоровых людей такие погодные условия не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается гипертоников и людей, перенесших сосудистые катастрофы, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на высокое атмосферное давление.

Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом. Помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи.

Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Чт.
4 апр.
+7
Пт.
5 апр.
+5
Сб.
6 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -23
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Чиили

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100