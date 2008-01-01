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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:38 Четверг, 4 апреля



Предстоящим днем антициклон продолжит удерживать лидирующие позиции в формировании погодных условий в Московском регионе.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 4 апреля сохранится сухая и достаточно комфортная погода, со среднесуточной температурой воздуха превышающей климатическую норму (для этого дня) на 2-3 градуса. Максимальная температура воздуха составит 7..9 градусов в столице и 4..9 по области. Ветер северо-восточного направления 2-5 м/с. Атмосферное давление в столичном регионе немного понизится, но останется выше нормы на 6-8 единиц.



У здоровых людей такие погодные условия не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается гипертоников и людей, перенесших сосудистые катастрофы, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на высокое атмосферное давление.



Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом. Помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи.



Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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