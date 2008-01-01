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Четверг
4 апреля 2019
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:27 Четверг, 4 апреля

  С началом апреля люди все больше настраиваются на весну. Да и по многолетним данным уже наступила метеорологическая весна, и средняя температура за сутки положительная. Такой она должна быть и 4 апреля: +2,0. Самая высокая температура для 4 апреля досталась 1990 году: +21,2 градуса. Самым холодным утром в 1931 году было -15,2 градуса. Больше всего осадков в этот день выпало в 1976 году: 13,0 мм.

Текущий день не войдет в историю наблюдений никаким экстремальным значением. Осадков не ожидается, температура под утро около 0, в полдень до +9 градусов. И ветер слабый. Вполне весенняя погода. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+3
Чт.
4 апр.
+7
Пт.
5 апр.
+5
Сб.
6 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Навабшах		 -23
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