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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:27 Четверг, 4 апреля
С началом апреля люди все больше настраиваются на весну. Да и по многолетним данным уже наступила метеорологическая весна, и средняя температура за сутки положительная. Такой она должна быть и 4 апреля: +2,0. Самая высокая температура для 4 апреля досталась 1990 году: +21,2 градуса. Самым холодным утром в 1931 году было -15,2 градуса. Больше всего осадков в этот день выпало в 1976 году: 13,0 мм.
Текущий день не войдет в историю наблюдений никаким экстремальным значением. Осадков не ожидается, температура под утро около 0, в полдень до +9 градусов. И ветер слабый. Вполне весенняя погода. / meteonovosti.ru /
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