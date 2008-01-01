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Новости погоды

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Вниманию аллергиков!

ИА "Метеоновости" / 11:06 Четверг, 4 апреля

  В нынешнем году основные аллергены - ольха и орешник, зацвели раньше обычного. Ведь погода была очень теплой. В обсерватории МГУ начали следить за содержанием пыльцы в воздухе с 12 марта. Наиболее интенсивное цветение ольхи пришлось на конец марта - начало апреля, когда содержание пыльцевых зерен в воздухе достигло максимума. 31 марта был перекрыт зафиксированный ранее рекорд. Суточный максимум содержания пыльцевых зерен составил 5965 единиц в кубометре. Ранее, в 2011 году, рекорд был гораздо скромнее, 1184 зерна. В 5 раз меньше, чем сейчас. Накоплению примесей (пыльцы) способствует и погода. Безветренная и без осадков. По прогнозу синоптиков, небольшой дождь, да и то лишь местами, в Москве и области пройдет 5 апреля. Но дожди, способные уменьшить концентрацию пыльцы в воздухе, ожидаются в столичном регионе не раньше 9 апреля. / meteonovosti.ru /
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