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Новости погоды

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О погоде в Москве в выходные дни

ИА "Метеоновости" / 12:09 Четверг, 4 апреля

  В выходные в Москве погода продолжит радовать солнцем и теплом

Начало апреля в Москве и области выдалось солнечным и теплым. И в выходные дни погода не изменит себе, оставаясь теплой. При средней суточной температуре воздуха выше +5 градусов, начнется активная вегетация, пригорки украсят первоцветы.

Сухую и солнечную погоду в Москве и области обеспечивал антициклон. Облаков было мало, солнце быстро расправлялось с остатками снега. В пятницу, 5 апреля, в столице сохранится повышенный фон атмосферного давления, облаков станет больше, и днем местами будет приниматься небольшой дождь. Это скажется влияние циклона, который с Каспия двинулся на север. Ночью еще может подморозить до -2..-4 градусов, а днем воздух прогреется до 5..7 градусов, что близко к климатической норме.

В субботу атмосферное давление немного подрастет, но без небольших дождей в отдельных районах не обойдется. Тепло южных морей доберется до столичного региона и температура воздуха повысится: ночью в Москве +1..+3 градуса, по области -1..+4, днем в столице +7..+9, по области +4..+9 градусов..

В воскресенье, праздничный день Благовещенья, при переменной облачности осадков не ожидается. Ветер слабый. Ночью термометры покажут в городе 0..+2 градуса, по области -2..+3. Днем за счет солнца воздух прогреется до +7..+9 градусов, по области +6..+11.

Многие дачники отправятся на свои участки. Им следует учесть, что в затененных местах и оврагах снег еще сохранился, и не полностью растаял снег, сошедший с крыш домов и сараев. / meteonovosti.ru /
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