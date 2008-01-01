

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве в выходные дни



ИА "Метеоновости" / 12:09 Четверг, 4 апреля



погода продолжит радовать солнцем и теплом



Начало апреля в Москве и области выдалось солнечным и теплым. И в выходные дни погода не изменит себе, оставаясь теплой. При средней суточной температуре воздуха выше +5 градусов, начнется активная вегетация, пригорки украсят первоцветы.



Сухую и солнечную погоду в Москве и области обеспечивал антициклон. Облаков было мало, солнце быстро расправлялось с остатками снега. В пятницу, 5 апреля, в столице сохранится повышенный фон атмосферного давления, облаков станет больше, и днем местами будет приниматься небольшой дождь. Это скажется влияние циклона, который с Каспия двинулся на север. Ночью еще может подморозить до -2..-4 градусов, а днем воздух прогреется до 5..7 градусов, что близко к климатической норме.



В субботу атмосферное давление немного подрастет, но без небольших дождей в отдельных районах не обойдется. Тепло южных морей доберется до столичного региона и температура воздуха повысится: ночью в Москве +1..+3 градуса, по области -1..+4, днем в столице +7..+9, по области +4..+9 градусов..



В воскресенье, праздничный день Благовещенья, при переменной облачности осадков не ожидается. Ветер слабый. Ночью термометры покажут в городе 0..+2 градуса, по области -2..+3. Днем за счет солнца воздух прогреется до +7..+9 градусов, по области +6..+11.



Многие дачники отправятся на свои участки. Им следует учесть, что в затененных местах и оврагах снег еще сохранился, и не полностью растаял снег, сошедший с крыш домов и сараев. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



