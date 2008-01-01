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Сильные осадки прошли на Урале



ИА "Метеоновости" / 12:24 Четверг, 4 апреля



Атмосферное давление в Уральском регионе растет, сказывается влияние антициклона с ЕТР. А в минувший день, 3 апреля, на Урале хозяйничал циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Прошли дожди и мокрый снег. В Башкирии количество выпавших осадков составило 16 мм, ветер в порывах достигал 19 м/с. В Челябинской области до 18 мм осадков. До 17 мм небесной влаги выпало в Оренбургской области.



5 апреля Уральский регион окажется в антициклоне. При переменной облачности осадков не ожидается, лишь в Челябинской и Курганской областях в ночные часы пройдет небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью -2..-7 градусов, в горах и низинах до -13. Днем +7..+12, в Челябинской и Курганской +4..+9 градусов. / meteonovosti.ru /



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