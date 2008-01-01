Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные осадки прошли на Урале

ИА "Метеоновости" / 12:24 Четверг, 4 апреля

  Атмосферное давление в Уральском регионе растет, сказывается влияние антициклона с ЕТР. А в минувший день, 3 апреля, на Урале хозяйничал циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Прошли дожди и мокрый снег. В Башкирии количество выпавших осадков составило 16 мм, ветер в порывах достигал 19 м/с. В Челябинской области до 18 мм осадков. До 17 мм небесной влаги выпало в Оренбургской области.

5 апреля Уральский регион окажется в антициклоне. При переменной облачности осадков не ожидается, лишь в Челябинской и Курганской областях в ночные часы пройдет небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью -2..-7 градусов, в горах и низинах до -13. Днем +7..+12, в Челябинской и Курганской +4..+9 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+11
Пт.
5 апр.
+4
Сб.
6 апр.
+5
Вс.
7 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -28
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Нейн
комфортное место: Триполи

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100