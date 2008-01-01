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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:54 Четверг, 4 апреля

  В 12 часов в небе над Москвой тонкая перистая облачность, сквозь которую светит солнце. Температура воздуха в административных округах: Центральном +8,5..+9,5 градуса; Северном +8,5..+9,2 градуса, Северо-восточном +8,2..+9,5 градуса, Восточном +8,4..+9,9 градуса, Юго-восточном +8,7..+9,7 градуса, Южном +7,7..+9,9 градуса, Юго-западном +7,9..+9,1 градуса, Западном +7,7.+9,8 градуса, Северо-западном +8,9..+9,6 градуса.

В Зеленограде небольшая облачность без осадков, температура воздуха +8,0..+8,7 градуса, на территории Новой Москвы солнечно, без осадков, температура воздуха +7,6..+8,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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15:00
местное
+11
Пт.
5 апр.
+4
Сб.
6 апр.
+5
Вс.
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+9
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