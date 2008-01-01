Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальное "тепло" в Якутии

ИА "Метеоновости" / 12:59 Четверг, 4 апреля

  В центральных и северных районах Якутии температура воздуха превышает привычные значения на 8-10 градусов. А на севере аномалия температуры доходит до 16 градусов. Теплый воздух поступает в Якутию в теплых секторах атлантических циклонов, перемещающихся вдоль побережья. 3 апреля в северных улусах Якутии были установлены очередные температурные максимумы. В Джарджане термометры показали 3,2 градуса, чего здесь не случалось с 1947 года. Да и тогда было лишь 1,6 градуса. В Жиганске был перебит рекорд 2017 года (0.6 градуса), воздух прогрелся до 2,1 градуса. В центральных улусах было еще теплее. +2,3 градуса в Сеген-Кюеле. Предыдущий рекорд, 1,2 градуса, остался в 1968 году.

5 апреля погодные условия будет определять антициклон. Существенных осадков не ожидается. Лишь по западу пройдет снег и мокрый снег. Днем термометры покажут +3..+8 градусов, на западе -2..+3, на севере -2..-7, на побережье -7..-12. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+11
Пт.
5 апр.
+4
Сб.
6 апр.
+5
Вс.
7 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -28
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Нейн
комфортное место: Триполи

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100