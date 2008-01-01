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Аномальное "тепло" в Якутии



ИА "Метеоновости" / 12:59 Четверг, 4 апреля



В центральных и северных районах Якутии температура воздуха превышает привычные значения на 8-10 градусов. А на севере аномалия температуры доходит до 16 градусов. Теплый воздух поступает в Якутию в теплых секторах атлантических циклонов, перемещающихся вдоль побережья. 3 апреля в северных улусах Якутии были установлены очередные температурные максимумы. В Джарджане термометры показали 3,2 градуса, чего здесь не случалось с 1947 года. Да и тогда было лишь 1,6 градуса. В Жиганске был перебит рекорд 2017 года (0.6 градуса), воздух прогрелся до 2,1 градуса. В центральных улусах было еще теплее. +2,3 градуса в Сеген-Кюеле. Предыдущий рекорд, 1,2 градуса, остался в 1968 году.



5 апреля погодные условия будет определять антициклон. Существенных осадков не ожидается. Лишь по западу пройдет снег и мокрый снег. Днем термометры покажут +3..+8 градусов, на западе -2..+3, на севере -2..-7, на побережье -7..-12. / meteonovosti.ru /



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