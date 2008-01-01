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Новости погоды

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Мятежный циклон добрался до Тамбовской области

ИА "Метеоновости" / 13:43 Четверг, 4 апреля

  Циклонический вихрь, кружащий над югом Центрального федерального округа, успел заметно испортить погоду. В Тамбовской области уже сегодня, 4 апреля, начался снег, который будет продолжаться всю ночь. Таким образом, граница снежного покрова немного сместится на юг. Но надолго выпавший снег не задержится. Ведь циклонический вихрь переместится далее на восток, уступая место антициклону. 5 апреля в Тамбовской области еще возможен снег, а уже 6 апреля атмосферное давление начнет расти, температура воздуха заметно повысится, и снег быстро исчезнет с улиц. / meteonovosti.ru /
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