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Заморозки в Краснодарском крае



ИА "Метеоновости" / 13:53 Четверг, 4 апреля



В Краснодарском крае погода переменчивая. Здесь сохраняется повышенный фон атмосферного давления, но коррективы в погодные условия вносят атмосферные фронты. Поэтому не обходится без дождей. Но дожди идут, в основном, на побережье. А вдали от моря, где облаков и осадков мало, воздух в ночные часы при ясном небе остывает до -2 градусов. Именно такая температура была зафиксирована в утренние часы 4 апреля в ряде станций Краснодарского края. Заморозки в это время могут нанести существенный ущерб цветущим плодовым растениям.



5 апреля влияние антициклона сохранится. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами сгустится туман. Ночью термометры покажут +2..+7 градусов, местами заморозки в воздухе до -2 градусов (в центральных районах), днем воздух прогреется до 12..17 градусов, по югу Краснодарского края до 20..23 градусов. / meteonovosti.ru /



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