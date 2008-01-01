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Штормовой ветер на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 14:11 Четверг, 4 апреля



Циклон не оставляет в покое Камчатку. В его владениях дует сильный порывистый ветер, сыплет снег. 3 и в ночь на 4 апреля ветер в порывах на юге Камчатки усиливался до 28 м/с, прошел сильный снегопад, во время которого выпало до 13 мм небесной влаги. На севере полуострова снега еще больше, до 18 мм осадков в пересчете на воду.



5 апреля циклон сохранит влияние на Камчатке. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет снег от небольшого до умеренного. Ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Преобладающая температура +2..+7, при облачности до -3 градусов. / meteonovosti.ru /



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