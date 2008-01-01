|
|
|
Новости погоды
Штормовой ветер на Камчатке
ИА "Метеоновости" / 14:11 Четверг, 4 апреля
Циклон не оставляет в покое Камчатку. В его владениях дует сильный порывистый ветер, сыплет снег. 3 и в ночь на 4 апреля ветер в порывах на юге Камчатки усиливался до 28 м/с, прошел сильный снегопад, во время которого выпало до 13 мм небесной влаги. На севере полуострова снега еще больше, до 18 мм осадков в пересчете на воду.
5 апреля циклон сохранит влияние на Камчатке. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет снег от небольшого до умеренного. Ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Преобладающая температура +2..+7, при облачности до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.