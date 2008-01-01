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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:35 Четверг, 4 апреля



В 15 часов в Москве сплошная перистая облачность, погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +9,9..+10,5 градуса; Северном +9,6..+10,6 градуса, Северо-восточном +9,6..+11,0 градуса, Восточном +9,0..10,2 градуса, Юго-восточном +9,5..+10,8 градуса, Южном +9,1..+10,8 градуса, Юго-западном +9,2..+10,0 градуса, Западном +8,9.+10,4 градуса, Северо-западном +9,7..+10,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +9,3..+9,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +9,2..+10,0 градуса. / meteonovosti.ru /



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