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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:42 Четверг, 4 апреля
Погоду в столичной области будет определять антициклон с центром над Тверской областью. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +4..+6 градуса, по области +2..+7. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, относительная влажность воздуха около 30%. / meteonovosti.ru /
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