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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Пятница, 5 апреля

  Антициклон, который несколько дней дарил столице и области теплые, солнечные дни, сдает свои права. Циклон, приподнимаясь со стороны Черноземья, обеспечит столичному региону плотную облачность, из которой местами прольется небольшой дождь. Из-за дождя и плотных облаков максимальная температура в Москве окажется 5..7, по области 2..7 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

По ощущениям погода будет прохладной и сырой, но температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. У здоровых людей изменения основных метеопараметров не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается гипертоников и людей, перенесших сосудистые катастрофы, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на перепады атмосферного давления. Могут дать о себе знать хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом, помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи. / meteonovosti.ru /
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