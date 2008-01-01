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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:36 Пятница, 5 апреля



Весна в столице в нынешнем году выдался теплая. Даже ольха зацвела раньше положенного срока. С начала апреля температура воздуха превышала привычные показатели на несколько градусов. Но далеко не каждый год такое бывает. Случалось, что в начале апреля были лютые январские морозы, например, в 1931 году под утро 5 апреля воздух остыл до -19,4 градуса. А в 2001 году было тепло, как в начале мая, в дневные часы термометры показали 18,4 градуса. Сильными осадками запомнился 1884 год, выпало 19,7 мм небесной влаги.



В прошлом, 2018 году, температура была выше климатической нормы на 2 градуса. Ночью термометры показали -2,6 градуса, а днем воздух прогрелся до 9,7 градуса. При облачной с прояснениями погоде осадков не наблюдалось. Снега было довольно много, 17 см, однако он очень быстро растаял, к 10 апреля от него не осталось и следа.



Сегодня днем воздух прогреется до 5..7 градусов, при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь, который расправится со снегом. / meteonovosti.ru /



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