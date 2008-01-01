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Европу засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 11:27 Пятница, 5 апреля



Атмосферные фронты североатлантического циклона, хозяйничавшего в Европе, вызвали сильные снегопады на большей части территории Европы. До 35 мм осадков в пересчете на воду выпало 4 и в ночь на 5 апреля в Швейцарии. Отмечались снегопады в Австрии, Германии, Италии. Во многих районах закрыты школы. Но дети не унывают - катаются с горок, играют в снежки. А коммунальные службы приступили к борьбе со снегом. Из-за снега на дорогах образовались огромные пробки, также отмечены многочисленные аварии. В горах велика вероятность схода лавин. В горных районах со 2 апреля снежный покров увеличился на 70-90 см. Снег нарушил не только автомобильное, но также железнодорожное и воздушное сообщение.



В ближайшие дни на улучшение погоды рассчитывать не приходится, циклон и его атмосферные фронты не думают покидать территорию. По прогнозам синоптиков, снег и дождь продолжатся во Франции, Германии, Австрии и Швейцарии. / meteonovosti.ru /



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