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В Сибири и на Дальнем Востоке аномальное тепло



ИА "Метеоновости" / 11:53 Пятница, 5 апреля



Аномально высокая температура воздуха установилась на большей части территории Сибири и Дальнего Востока. И если в южных районах температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов, то на севере аномалия достигает 16 градусов. И снова таблица температурных рекордов пополнилась новыми значениями. 4 апреля на острове Голомянном термометры показали -2,6 градуса. Ранее, с 1976 года, рекордным считалось значение -5 градусов. В Якутии рекорды обновляются который день подряд. В Джарджане воздух прогрелся до +2,3 градуса (ранее, в 2007 году, было -0,3 градуса), в Жаганске 3,3 градуса против 0,5 градуса в 1957 году. Обновились рекорды в Магаданской области. 5,7 градуса в Магадане (рекорд 4 градуса держался с 1947 года) и в Сусумане 0,7 градуса. Также несколько рекордов отмечено в Хабаровском крае и на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском воздух прогрелся до 7,1 градуса, тогда как в 1943 году здесь было "всего" 5,6 градуса.



И в ближайшие дни теплый воздух задержится как в Сибири, так и на Дальнем Востоке. Не за горами очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /



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