Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
5 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Сибири и на Дальнем Востоке аномальное тепло

ИА "Метеоновости" / 11:53 Пятница, 5 апреля

  Аномально высокая температура воздуха установилась на большей части территории Сибири и Дальнего Востока. И если в южных районах температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов, то на севере аномалия достигает 16 градусов. И снова таблица температурных рекордов пополнилась новыми значениями. 4 апреля на острове Голомянном термометры показали -2,6 градуса. Ранее, с 1976 года, рекордным считалось значение -5 градусов. В Якутии рекорды обновляются который день подряд. В Джарджане воздух прогрелся до +2,3 градуса (ранее, в 2007 году, было -0,3 градуса), в Жаганске 3,3 градуса против 0,5 градуса в 1957 году. Обновились рекорды в Магаданской области. 5,7 градуса в Магадане (рекорд 4 градуса держался с 1947 года) и в Сусумане 0,7 градуса. Также несколько рекордов отмечено в Хабаровском крае и на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском воздух прогрелся до 7,1 градуса, тогда как в 1943 году здесь было "всего" 5,6 градуса.

И в ближайшие дни теплый воздух задержится как в Сибири, так и на Дальнем Востоке. Не за горами очередные температурные рекорды. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Пт.
5 апр.
+4
Сб.
6 апр.
+5
Вс.
7 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -27
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100