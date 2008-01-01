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Новости погоды

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Талые воды хлынули в Новосибирск

ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 5 апреля

  В поселках под Новосибирском, в Советском районе, в ночь на 5 апреля стала прибывать вода. Затопило участки и хозяйственные постройки, у некоторых людей затопило дома. Наводнение пришло в Советский район из-за очень теплой весны. Снег тает очень быстро, а воде некуда уходить. Сейчас в регионе работает тяжелая техника.

Неблагоприятная паводковая ситуация сложилась в Советском, Первомайском и Кировском районах Новосибирска. По словам синоптиков, сильного паводка не будет. Но прогнозы синоптиков на 6 апреля неутешительные. Местами пройдут дожди, ночью местами сильные. Температура воздуха в ночные часы от -2 до +3 градусов, днем +6..+11 градусов. / meteonovosti.ru /
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