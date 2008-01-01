

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге ЕТР по ночам подмораживает



ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 5 апреля



Антициклон установился над югом ЕТР. Днем воздух прогревается до 10..15 градусов, а ночью в условиях ясной погоды - остывает до отрицательных значений. Под утро 5 апреля заморозки до -4 градусов отмечались в Краснодарском крае. В Ставропольском грае подмораживало до -2 градусов. Заморозки в это время могут нанести существенный ущерб цветущим деревьям и кустарникам, что негативно отразится на будущем урожае.



6 апреля в регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы +3..+8, местами до нуля, в Краснодарском крае ожидаются заморозки до -3 градусов, днем воздух прогреется до 13..18 градусов, по югу до 23. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



