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Новости погоды

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На юге ЕТР по ночам подмораживает

ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 5 апреля

  Антициклон установился над югом ЕТР. Днем воздух прогревается до 10..15 градусов, а ночью в условиях ясной погоды - остывает до отрицательных значений. Под утро 5 апреля заморозки до -4 градусов отмечались в Краснодарском крае. В Ставропольском грае подмораживало до -2 градусов. Заморозки в это время могут нанести существенный ущерб цветущим деревьям и кустарникам, что негативно отразится на будущем урожае.

6 апреля в регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы +3..+8, местами до нуля, в Краснодарском крае ожидаются заморозки до -3 градусов, днем воздух прогреется до 13..18 градусов, по югу до 23. / meteonovosti.ru /
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