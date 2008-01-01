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Новости погоды

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В Санкт-Петербурге в выходные дни комфортнее, чем в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:00 Пятница, 5 апреля

  Погодные условия в Северо-Западном районе определяет антициклон, пришедший из Европы. Поэтому осадков в Санкт-Петербурге не было и погода в начале апреля была очень теплой. Температура воздуха превышает привычные показатели на 4-6 градусов. И в выходные дни характер погода не изменится.

4 апреля максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла 14,3 градуса,что близко к рекорду 1983 года с температурой 15,6 градуса. И 5 апреля, в городе на Неве ясно и тепло, но без рекорда.

В выходные дни антициклон сохраняет влияние над северо-западными областями, что сулит хорошую погоду:солнечную и теплую!

6 апреля в субботу, в Санкт-Петербурге при переменной облачности осадков не ожидается, ночью термометры покажут 0..+2 градуса, а днем воздух прогреется до 12..14 градусов.

7апреля, в праздник Благовещенья, ожидается теплый и солнечный денек. Ночью прохладно, 0..+2 градуса, а днем 11..13 тепла.

Редкий случай, когда в пригородах еще лежит снег, а воздух очень теплый, температура выше, чем в Москве.

С начала новой недели погода начнет портиться - скажется влияние циклона и его атмосферных фронтов, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха немного понизится. Ночью +1..+3, днем +9..+11. / meteonovosti.ru /
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