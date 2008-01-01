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Новости погоды

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Рекордное количество снега выпало в Омске

ИА "Метеоновости" / 13:10 Пятница, 5 апреля

  Активный циклонический вихрь, перебравшийся на юг Западной Сибири из Поволжья, принес в регион порцию осадков в виде снега. В Омске 4 апреля выпало 10,9 мм в эквиваленте жидкой воды. Таким образом, был перекрыт рекорд 2011 года, когда осадков было немного меньше, 8,1 мм.

6 апреля атмосферное давление в Омской области начнет расти, скажется влияние антициклона с ЕТР. Но и атмосферные фронты не останутся в стороне. При переменной облачности местами пройдут небольшие осадки. Ночью в виде дождя и мокрого снега, днем дождь. Ожидаются слабые гололедные явления, ночью туман. Температура воздуха в ночные часы -4..-9 градусов, днем +5..+10. / meteonovosti.ru /
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