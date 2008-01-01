

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное количество снега выпало в Омске



ИА "Метеоновости" / 13:10 Пятница, 5 апреля



Активный циклонический вихрь, перебравшийся на юг Западной Сибири из Поволжья, принес в регион порцию осадков в виде снега. В Омске 4 апреля выпало 10,9 мм в эквиваленте жидкой воды. Таким образом, был перекрыт рекорд 2011 года, когда осадков было немного меньше, 8,1 мм.



6 апреля атмосферное давление в Омской области начнет расти, скажется влияние антициклона с ЕТР. Но и атмосферные фронты не останутся в стороне. При переменной облачности местами пройдут небольшие осадки. Ночью в виде дождя и мокрого снега, днем дождь. Ожидаются слабые гололедные явления, ночью туман. Температура воздуха в ночные часы -4..-9 градусов, днем +5..+10. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



