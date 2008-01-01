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Новости погоды

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На Камчатке ветрено, зато тепло

ИА "Метеоновости" / 13:35 Пятница, 5 апреля

  На Камчатке вновь ветрено, зато тепло

Циклонический вихрь, центр которого находится в Беринговом море близ южного берега Камчатки, продолжает портить погоду на полуострове. 4 и в ночь на 5 апреля из-за атмосферного фронта, вытянувшегося вдоль побережья, прошли небольшие осадки, а ветер в порывах усиливался до 27 м/с. С южным циклоном в регион поступают не только осадки и порывистый ветер, но и хорошо прогретый воздух. Температура на Камчатке превышает привычные значения на 4-6 градусов в южной половине; и на 10-12 градусов в северных районах. Не обошлось и без рекордов. 4 апреля список рекордсменов пополнили Семячик, где воздух прогрелся до 5,2 градуса, и Петропавловск-Камчатский. Днем в городе термометры показали 7,1 градуса.

6 апреля на Камчатке ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, ночью термометры покажут 0..+5 градусов, при прояснениях до -5, днем +2..+7, при облачности до -3. / meteonovosti.ru /
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