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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:27 Суббота, 6 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 7..9, по области 4..9 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт. ст..



В субботу погодные условия в столичном регионе немного изменятся, но на этот раз в лучшую сторону. Атмосферное давление немного подрастет, его фон на несколько единиц выше привычных значений. По ощущениям погода будет теплой, температура воздуха ожидается выше климатической нормы. Несмотря на комфортную погоду, метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В группе риска гипертоники и люди, перенесшие сосудистые катастрофы, а также страдающие вегето-сосудистой дистонией. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на перепады атмосферного давления. Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом. Начало массового локального пыления некоторые деревья и кустарники, например, ольхи и орешника, могут сослужить недобрую службу для аллергиков. Поэтому людям, реагирующим на эти сезонные перемены в природе, необходимо воспользоваться антигистамииными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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