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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:35 Суббота, 6 апреля



В столице апрель начался с по-настоящему весенней, очень теплой и солнечной погоды. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели для этого времени года. А случается такое далеко не в каждом году. Например, 6 апреля 1896 года погода была совершенно не весенней. Под утро ударил мороз до -14,1 градуса. А в 2008 году в дневные часы термометры показали 19,3 градуса - как в начале мая. Сильными осадками запомнился 1903 год, когда выпало 10 мм. А в 1976 году в Москве гремели первые весенние грозы.



В прошлом, 2018 году, температура воздуха была выше климатической нормы на 5-6 градусов. Ночью было +3,4 градуса, а днем воздух прогрелся до 14,6 градуса. При облачной с прояснениями погоде осадков не наблюдалось. Снег заметно просел, с 17 до 12 см за сутки, а к 10 апреля от него не осталось и следа.



Сегодня днем воздух прогреется до 7..9 градусов, при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь, который продолжит уничтожать снег. / meteonovosti.ru /



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