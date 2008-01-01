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ИА "Метеоновости" / 10:43 Суббота, 6 апреля
Утро субботнего дня встретило москвичей и гостей столицы теплом. На главной метеостанции города ВДНХ в 9 часов утра столбик термометра остановился у отметки +3.3, при мерно столько же и в Тушино, вв районе МГУ на две десятые градуса теплее, в районе ТСХА +3.6, а в центре на Балчуге +4 градуса. Ветер восточный, северо-восточный слабый.
Атмосферное давление повышенное 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха повышенная, 76%.
К 10 часам утра температура на большинстве метеостанций повысилась менее, чем на градус. / meteonovosti.ru /
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