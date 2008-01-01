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Рекордное тепло пришло в Магаданскую область



ИА "Метеоновости" / 11:19 Суббота, 6 апреля



В последний рабочий день на этой неделе погода в Магаданской области вновь отметилась рекордным теплом. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 10-12 градусов.



Среди рекордсменов и областной центр - Магадан, где было зафиксировано +6, тем самым был оставлен позади 1936 год со значением +4.5 градуса. В Талоне столбик термометра остановился у отметки +9.4 градуса, что выше предыдущего для 5 апреля на 6 градусов почти тридцатилетней давности.



В воскресенье погода продолжит радовать теплом жителей Магаданской области. При переменной облачности осадков не будет вовсе, днем температура повысится до 2..7 градусов. Некоторый дискомфорт внесет порывистый северный, северо-восточный ветер до 16 м/с. / meteonovosti.ru /



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